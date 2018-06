Sport Réunion

Retour en images sur le 6ème Motocross by MX Bras Panon

La Région de l’Est a accueilli dimanche 3 juin une épreuve du Championnat MX de La Réunion. C’est l’une des disciplines phare en deux-roues qui rassemble le plus d’adeptes et qui ne cesse d’attirer un public de plus en plus nombreux.



Au programme, du suspense, du spectacle, d’incroyables figures et une quête incessante pour tenter de détrôner le tenant du titre de champion de La Réunion, le talentueux Pascal Dorseuil.



Retour en images sur une journée riche en rebondissements.



Photos : Pierre Marchal/Anakaopress

N.P