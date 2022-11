Mayotte Retour en images sur la visite du ministre de la Santé, François Braun, à Mayotte

Le ministre est sur l'île et continue aujourd'hui ses visites débutées hier. Par NP - Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 à 11:32



Il a ensuite participé à la restitution des ateliers du Conseil National de la Refondation (CNR) prévention. Les rapporteurs des quatre ateliers ont ensuite pu présenter leur synthèse de propositions au ministre sur les thèmes suivants : le dépistage et la couverture vaccinale des enfants, l'alimentation saine et équilibrée et la facilité d'accès à la contraception. François Braun, ministre de la santé et de la prévention, est en visite sur l'île aux parfums depuis ce mardi. Pour débuter sa visite officielle, le ministre s'est rendu au centre hospitalier de Mayotte (CHM) où il est allé à la rencontre des professionnels de santé du service de la médecine infectieuse, de la maternité, de la néonatalogie. Il a également participé à une démonstration d'exercice Ebola.

Il a ensuite inauguré une agence de recrutement portée par le Centre hospitalier de Mayotte et l'Agence régionale de santé de Mayotte. Cette agence permettra de favoriser l'attractivité et les recrutements dans les métiers de la santé.