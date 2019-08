A la Une ..

Retour en images sur la visite de Jean-Michel Blanquer dans une école maternelle de St-Denis

Pour la rentrée scolaire, Jean-Michel Blanquer est en visite dans notre département. Le ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse est accompagné durant son séjour de Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées, et de Claire Compagnon, déléguée interministérielle à la stratégie autisme et neuro-développement. Ce lundi matin, ils ont commencé la journée par un petit déjeuner à l'école maternelle Françoise Mollard à St-Denis. Un petit déjeuner rythmé par la présentation d'un projet de "coéducation avec les parents" et d'échanges sur l'enseignement des langues vivantes étrangères en maternelle.



Photos : © Pierre Marchal - Anakaopress

Zinfos974