Retour en images sur la réunion publique des États Généraux des Mobilités dans l’Ouest

Les élus présents : Karine LEBON, députée de la deuxième circonscription, Fabrice HOARAU, conseiller à la Région Réunion et Mélissa COUSIN, Vice-présidente du Territoire de la Côte Ouest (TCO) et conseillère municipale Ville de Saint-Paul déléguée à la mobilité douce , ont échangé avec près d’une centaine de personnes : transporteurs, associations, commerçants, institutions, conseils des habitants, citoyens sur leurs expériences au quotidien, les aménagements en cours et actuels, les futurs projets et le développement des modes de transports et de mobilités.