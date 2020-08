A la Une ... Retour en images sur la rencontre entre le ministre des Outre-mer et les habitants de logements sociaux

C’est hier après-midi, à la Cité Bouvet à Saint-Denis, accompagné par Ericka Bareigts, que Sébastien Lecornu a exposé son plan pour la relance économique. Il a notamment évoqué "un large plan de rénovation et de construction de logements nouveaux". Une convention a été signée à cette occasion entre l'État, le Département, la ville de Saint-Denis et le bailleur SHLMR. Un "document d’intention", a expliqué le ministre, qui permettra "si des projets sont matures, d'ici à la fin de l’année", de débloquer une enveloppe de 15 millions d’euros pour le logement. Retour en images grâce aux photos de Pierre Marchal. Par Charlotte Lebreton - Publié le Mercredi 19 Août 2020 à 10:29 | Lu 111 fois