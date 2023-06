A la Une .

Retour en images sur la présentation des candidates de Miss Réunion 2023

Les douze candidates de Miss Réunion 2023 ont été dévoilées tout au long de cette semaine. Ce vendredi à Saint-Denis et comme chaque année, les jeunes femmes devaient se prêter à l'exercice de leur présentation histoire de se faire un peu plus connaître du grand public. Découvrez, en deux séries signées du photographe Pierre Marchal, les visages de celles qui briguent la couronne du plus convoité des concours de beauté.