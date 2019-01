Retour en images sur la nuit du Beach Volley à Saint-Paul

Dans la nuit du samedi 29 décembre, 200 personnes étaient réunies sur le complexe multi-Beach du front de mer de Saint-Paul pour participer à la seconde édition de la nocturne du Beach Volley. 35 équipes étaient inscrites pour disputer compétition.Une manifestation finement orchestrée par l’association du Racing Club de l’Ouest qui a su raviver la flamme de la compétition, chez certains tout comme celle du simple plaisir de jouer au beach volley.Au tableau final s’illustrait en première place : MARIE ET SES PETITS LUTINS, en seconde position : LES PROPHÈTES, en troisième place du podium : TASSATOI et en quatrième position : CASSE LA DÉMARCHE COMME SAMUELUne nocturne qui s’est terminée dans une bonne humeur sportive.Retrouvez plus de photos sur le site de la Ville de Saint-Paul.