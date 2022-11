A la Une . Retour en images sur la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles

Le collectif NousToutes974 organisé ce dimanche à Saint-Denis une marche contre les violences sexistes et sexuelles envers les femmes, les enfants et les personnes LGBTQIA+. Photos : Pierre Marchal/Anakaopress. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 28 Novembre 2022 à 14:39