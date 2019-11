Retour en images sur la journée d’Animations Récréatives et de Rencontres à Corbeil

Le dimanche 17 novembre s’est déroulée la Journée d’Animations Récréatives et de Rencontres dans les hauts de Saint-Paul, à Corbeil. Cette action pilotée par la Cellule Animation du CCAS avait pour but d’offrir une journée conviviale, dans un cadre frais, aux séniors des quartiers de Corbeil, Piton Léon, la Vallée, Bras Canot, Villèle, Tan Rouge et de Saint-Gilles-les-Hauts.



La journée a démarré par un accueil avec le traditionnel “riz chauffé”, puis les gramounes ont pu profiter de séances de massage assis. Certains ont pu profiter de l’initiation à la fabrication d’objets de tressage à base de piquants rouges avec l’association “les Tamarins de l’Ouest”.



À 11h, l’orchestre entonnait les premières notes de musique sur un air de séga bien cadencé pour mettre nos gramounes dans l’ambiance. Ce qui a permis d’ouvrir l’appétit des adhérents des clubs de Girimbels, les Capucines, la joie de Vivre et Célimène.

Au moment du déjeuner, le “riz maïs” ek “rougail mangue” et surtout “le rougail sosiss” dominaient les assiettes des gramounes. Après une pause repas bien méritée, et pour aider à la digestion, des gâteaux péï ont été servis aux convives pendant que l’orchestre démarrait un Madison.