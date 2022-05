Retour en images sur la finale d’UFOSTREET à Saint-Paul

Organisée le 18 mai dernier au gymnase Saint-Paul Centre, la finale d’Ufo street a rassemblé de nombreux jeunes âgés entre 12 et 17 ans. De 8h à 15h15, ils ont relevé plusieurs défis ludiques et sportifs et participé à un tournoi de street soccer et de street basket. Cette finale d’Ufo Street a été portée par l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique. Préparée avec les jeunes du dispositif Parcours Citoyen Sportif UFOLEP, un dispositif d’insertion par le sport des jeunes issus de quartiers prioritaires, cette manifestation visait à faire découvrir une autre vision du sport. Une vision à dimension sociale et citoyenne pour répondre aux enjeux actuels d’accessibilité, de santé pour tous, de solidarité et d’engagement. Une fois encore, ces jeunes ont démontré depuis leur entrée dans ce dispositif leur dynamisme et leurs compétences. Certains d’entre eux vont poursuivre leur parcours avec le BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur), pour d’autres il s’agira de décrocher le CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) Animateur Loisir Sportif.