Retour en images sur la dispersion des manifestants anti pass

Le Kabar "anti pass sanitaire" sous les fenêtres de l'hôtel de préfecture n'aura pas fait long feu. Passée l'heure du couvre-feu, les forces de l'ordre ont eu pour mission de déloger les campeurs s'adonnant à un concert de Maloya improvisé. Progressant pas à pas, le cordon de la brigade anti-criminalité et celui de la Compagnie départementale d'intervention a repoussé les participants vers l'avenue de la Victoire. La sommation n'a pas suffi et un tir de lacrymogène a été envoyé alors que certains manifestants ont lancé des bouteilles sur les agent de police. 45 minutes après le début des manoeuvres, la foule s'est finalement dispersée. La position des forces de l'ordre était alors maintenu par les gendarmes mobiles prêtant main forte aux policiers. Retour sur ce nouveau samedi de mobilisation contre les mesures gouvernementales et préfectorales sur des images de Pierre Marchal de l'agence Anakaopress.