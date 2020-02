Retour en images sur la Journée mondiale des zones humides

Bravo également aux autres équipes qui se sont ardemment battues pour trouver les bonnes réponses !

Près de 200 personnes ont participé à la Journée Mondiale des zones humides qui s’est déroulée à Saint-Paul le 1er février. La Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Saint-Paul en partenariat avec l’Office de l’Eau Réunion, Le Jardin de Paulo et le rucher pédagogique Autour des Ruches, ont proposé pour l’occasion des animations gratuites -sur réservation- le 1er février sur le thème des zones humides et de la biodiversité. Retour en images (Photos : Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Saint-Paul)Retrouvez ci-dessous les gagnants de l’Escape Game Nature :Lors de la journée mondiale des zones humides, de nombreux compétiteurs étaient présents pour être les premiers lors de l’escape game nature !Bravo à– l’équipe Perrin avec 7 bonnes réponses obtenues en 1h20– l’équipe Macquart avec 7 bonne réponses obtenues en 1h27– et l’équipe Suc avec 6 bonnes réponses obtenues en 1H33.Ils remportent une visite guidée en kayak !