Retour en images sur la Journée du Soleil au Camping de l’Hermitage

Toute la journée du samedi 6 mai, la Ville de Saint-Paul a célébré le soleil !



C’est sous un soleil radieux qu’a eu lieu la 1ère édition de la journée mondiale du soleil à Saint-Paul. Cette journée était placée sous le signe de la sensibilisation et de l’information sur les effets de l’exposition au soleil. C’est autour de différents ateliers que la population a pu s’informer sur les méfaits des rayons UV. L’association Les Petits Débrouillards a proposé aux enfants et parents des jeux ludiques afin de connaître les dangers d’une exposition longue au soleil. L’association MISOLRÉ a sensibilisé le public sur l’importance de la protection solaire.



Nathalie SULTAN-BICHAT, la présidente de l’association MISOLRÉ et son équipe de 15 dermatologues ont réalisé, toute la journée et gratuitement, des dépistages du cancer de la peau auprès du public qui le souhaitait. L’association Albinisme 974 a elle rappelé la maladie au public et des avancées médicaux. D’autres activités aussi ont été aussi proposées au public : balade aquatique, initiation au yoga, initiation tressage feuilles coco , grimp arbre… Tout cela en toute protection avec l’application de protection solaire et équipements : chapeaux et lunettes.



Prévenir et sensibiliser au danger du soleil



Du côté de la scène, le public a assisté à un spectacle de marionnettes, à un one woman show et la journée s’est clôturée avec un concert de Sega’ˋel. « À La Réunion, les UV sont deux fois plus agressifs, et particulièrement en été. Ils dépassent, une grande partie de l’année, l’échelle officielle de l’Organisation Mondiale de la Santé dont la limite est fixée à 11. Notre exposition est qualifiée d’extrême puisque nous pouvons atteindre un niveau de 13 sur les plages et de 17 au Maïdo. Et ce, même en hiver où les rayons sont à 7 ou 8, un équivalent de l’été en France métropolitaine » indique Virginie SALLÉ, élue au bassin de vie de Saint-Gilles.



Les dommages sur la peau peuvent être malheureusement irréversibles. On compte chaque année 2000 cancers de la peau sur l’île, et les cas de mélanomes ont été multipliés par 5 en 10 ans. La mobilisation de la Mairie Saint-Paul et de MISOLRE est donc plus que nécessaire. Que cela se déroule dans les événements de ce type mais aussi dans les écoles où intervient déjà MISOLRE afin de toucher la jeune génération. Lors de cette journée, les associations et la Mairie de Saint-Paul ont informé et sensibilisé la population afin qu’elle profite du soleil en toute sécurité.