Retour en images sur la 3e édition de Récifs en Fête

Dans le cadre de cet événement, l’occasion de rappeler l’importance de préserver notre littoral et les travaux menés par la Commune en ce sens : la lutte contre l’érosion du haut de plage , le renouvellement et la diversification du boisement de filaos aujourd’hui très vieillissant, la sensibilisation et l’information du public avec le déploiement futur de panneaux thématiques… la Ville encourage également dans le cadre de la préservation de la biodiversité et de l’environnement les modes de transport doux et propre pour ne pas “polluer” le bord de mer. Depuis plusieurs années, la Ville de Saint-Paul anticipe sur les défis à venir, à savoir proposer des solutions concrètes sur le territoire pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour célébrer les 15 ans de La Réserve Naturelle Marine, le programme était riche en découvertes : baptême de plongés dans le lagon, sentier sous-marin, atelier dessin dans l’eau, initiation au paddle, diffusion de films, fresque à colorier…. Bref, autant d’animations qui ont su conquérir le public présent ce samedi.Les images à retrouver ici