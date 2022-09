Rubrique sponsorisée Retour en images sur la 10ème édition de la Rando Vélo Interco

Par TCO - Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 à 16:35

Parés pour le top départ depuis 7h30, Place Festival à La Possession, les 200 participants venus participer, ce dimanche 18 septembre, à la 10ème édition de la Rando Vélo Intercommunale n’avait qu’une seule hâte : découvrir le tout nouveau parcours de cette rando 2022. C’est tout sourire aux lèvres, sur fond sonore, que la joyeuse troupe a pu parcourir plus d’une trentaine de kilomètres de La Possession jusqu’au camping de l’Hermitage-les-Bains.

Cette manifestation placée sous le signe du défi sportif pour certains ou encore de la balade touristique pour d’autres, a su également mettre en lumière la culture avec des animations dédiées aux Journées du Patrimoine sur les différents points de ravitaillement, à la Grotte du Peuplement avec chants, contes, dégustation de gâteaux lontan et au Camping avec la démonstration de moringue, un concert avec l’Ecole Artistique Intercommunale de l’Ouest et de l’artiste Kaf Maron, sans oublier les messages de sensibilisation tournés vers le développement durable.





Tout comme les 200 participants, le Président, Emmanuel SÉRAPHIN, accompagné de Mélissa COUSIN, élue du TCO déléguée au transport et à la mobilité, du Président de la Semto, Irchad OMARJEE et de conseillers communautaires et municipaux, ont eux aussi relevé le challenge de ce grand retour tant attendu.





L’occasion de rappeler à tous que l’enjeu est réel. L’objectif est de pouvoir réaliser et accompagner des projets qui répondent aux attentes des réalités quotidiennes des usagers. Il est par exemple nécessaire d’optimiser les performances du réseau Kar’Ouest dans les hauts et les mi-pentes, d’améliorer et moderniser l’aménagement des territoires en offrant de nouvelles pistes cyclables sécurisées et enfin de dynamiser la promotion des différents modes de déplacements doux.



Tous étaient heureux de se retrouver, de partager des moments conviviaux et de participer à cette aventure qui ne demande qu’à se renouveler.