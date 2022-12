A la Une . Retour en images sur "l'incroyable Noël” de Sara et Yuri en métropole

Par LG - Publié le Samedi 31 Décembre 2022 à 17:59





Découvrez en deux parties les photos de ce voyage exceptionnel !



L’émerveillement a commencé dès l’entrée dans l’avion, que les marmailles prenaient pour la première fois. Les deux petits veinards ont été accueillis par les équipes d’Air Austral, fidèle partenaire de 1000 Sourires. Ils ont même pu visiter le cockpit, à l’invitation du commandant de bord. Un beau cadeau pour les deux enfants, et spécialement pour Yuri qui, hasard du calendrier, fêtait son anniversaire le jour du départ !



Une fois arrivés en métropole, les deux petits voyageurs ont découvert le programme et les surprises au fil des jours, avec à chaque fois autant d’enthousiasme.



De Strasbourg à Paris, en passant par Sarrebourg et Nancy, ils ont multiplié les activités ludiques et éducatives. Ils ont ainsi découvert l’atmosphère particulière des marchés de Noël et des rues décorées pour les fêtes, pris pour la première fois le TGV, profité de la vue au 3e étage de la Tour Eiffel et grimpé les 360 marches de la cathédrale de Strasbourg, fabriqué des gâteaux de Noël, posé avec les doubles de cire de leurs stars préférées au Musée Grévin, etc.



Sara et Yuri ont été également reçus en « Very Important Marmailles » dans des lieux réputés difficiles d’accès comme l’Hôtel Préfectoral de Strasbourg, l’Hôtel de Ville de Strasbourg, le Parlement européen et le Conseil de l’Europe ou encore le palais de l’Elysée.



En plus des belles rencontres qu’ils ont pu faire sur place, ils ont également été rejoints par Thierry Jardinot et Fabrice Abriel, deux des parrains de l’association 1000 Sourires. L’ex-footballeur Fabrice Abriel est venu taper la balle avec eux sur la pelouse du Parc des Princes et les a accompagnés dans les coulisses du stade où évoluent les stars du Paris Saint-Germain.



L’humoriste Thierry Jardinot, grand fan d’aviation, a notamment passé une journée avec eux à la Base Aérienne 133 de Nancy-Ochey. Ensemble, ils ont enfilé des combinaisons de pilote et sont montés à bord des Mirage 2000 de l’armée de l’air française.



“Nous tenons à remercier Réunion la 1ère ainsi que tous les partenaires à la Réunion et en Métropole qui nous ont permis de faire vivre ce rêve éveillé à Yuri et Sarah", conclut Ibrahim Ingar, président de l’association 1000 Sourires. Ce Noël en métropole, ces deux enfants ne sont pas prêt de l’oublier !





1000 Sourires c'est à ce jour : 284 opérations réalisées et 11 896 marmailles parrainés.

