Retour en images sur l’exposition de David Belliard à la médiathèque Leconte Delisle

Né le 4 avril 1986, David Belliard a beaucoup voyagé, notamment dans des pays d’Afrique, tels que la Mauritanie, Madagascar, les Comores ou Israël. Ces excursions vont devenir une des sources d’inspiration de l’artiste.Ne se laissant pas abattre par sa myopathie, cet ancien étudiant de l’Institut de l’Image de l’Océan Indien (ILOI) au Port utilise plusieurs styles d’art (symbolisme, art figuratif abstrait, expressionnisme ….) et montre ainsi sa polyvalence dans sa créativité artistique.Sa passion pour l’art lui donne l’opportunité d’extérioriser sa maladie et d’exprimer ses émotions à travers des images. Passionné par l’infographie et le digital, son intérêt pour les nouvelles technologies se ressent dans sa passion pour la peinture et le dessin. Il met justement à l’honneur la peinture digitale dans son exposition à la médiathèque du Front de Mer.Forme d’art émergente, la peinture digitale (ou digital painting) est similaire à la peinture traditionnelle. La différence résulte en l’utilisation des moyens mis à disposition pour réaliser une oeuvre, de ce fait les matériels numériques (stylet, logiciel tablette graphique, ordinateur ….) remplacent les outils classiques de peinture comme le pinceau, la palette ou le canevas.Les oeuvres de ce jeune artiste sont à découvrir jusqu’au 5 juin à la médiathèque Leconte de Lisle à Saint-Paul.