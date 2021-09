Retour en images sur l’atelier recyclage qui s’est déroulé le 27 septembre dernier

Et voilà que s’achèvent les samedis dédiés aux ateliers de développement durable à l’école Louise SIARANE à Saint-Paul. C’est en famille que se clôturent ces moments de découverte et de partage autour du recyclage.En partenariat avec l’association Cyber Run, les participants ont été sensibilisés au recyclage et au tri et ont également réalisé des modélisations en 3D. Ils ont fait preuve d’imagination en créant, réalisant à partir de matériaux recyclés… pour leur donner une seconde vie. Tous les participants étaient satisfaits de repartir avec de belles créations sorties tout droit de leur propre imagination.Cette action engagée par la municipalité sur ces 4 dernières semaines a fait écho à la semaine du développement durable. L’objectif de cette démarche eco-citoyenne nous alerte sur l’urgence à devoir agir pour la protection de la planète et la prospérité pour tous. Car chaque geste compte pour transformer en profondeur notre société.