Retour en images sur l'arbre de Noël de Fleurimont

Ce samedi 23 décembre, l’esprit de Noël était au rendez-vous à Fleurimont. Initiée par l’association sportive et culturelle et le conseil citoyen de Plateau Caillou, une journée récréative était organisée, accueillant de nombreux enfants du quartier de Fleurimont pour célébrer Noël et profiter des animations proposées : structure gonflable, animation musicale, conte de Noël et atelier jeux de société.