Retour en images sur l'Elio Surf Challenge

La troisième édition du Elio Surf Challenge, organisé par l’association Elio Canestri, s’est déroulée ce samedi 21 et dimanche 22 avril sur la plage des Brisants à Saint-Gilles-les-Bains.



La compétition de surf n’a pu se tenir en raison de la houle bien trop faible. Le Elio Surf Challenge est une compétition de surf espoir en hommage à Elio Canestri, disparu en 2015 après une attaque de requin.



De nombreuses activités sportives gratuites étaient proposées dont l’initiation à la voile légère en dériveur collectif et au kayak de mer, au jet ski, au Kitesurf sur la plage, au skate sur une rampe en U, au Beach tennis, Beach volley et hand Beach, à la boxe anglaise, à la boxe pieds poings, au karaté, au crossfit, du jeu sur des structures gonflables pour les enfants, du saut à l’élastique sur trampoline et des baptêmes de plongée en piscine.



Des champions de sports de combat étaient également présents autour d’un ring professionnel, dont le jeune et talentueux karatéka champion d’Europe Louis André Goulay et Giovanni Boyer champion du monde WMF.



Dimanche matin, le Préfet de la Réunion Amaury de Saint-Quentin est venu saluer les organisateurs et s’est entretenu avec Giovanni Canestri le père d’Elio, afin d’aborder la problématique de la crise requin et la possibilité de relancer les activités nautiques dans l’ouest.