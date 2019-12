Retour en images et en vidéo sur le concert de Soan aux Camélias

Soan a donné cet après-midi un concert devant environ un millier de personnes réunies devant la Poste des Camélias.



Pour l’accompagner, le jeune vainqueur de The Voice Kids avait invité plusieurs chanteurs dont Ti Coq Velaye, et était accompagné de son cousin et d'amis de son âge.



Miss Réunion 2019 était également présente.



Le concert organisé par Muta, Vakoa et Le Quotidien, a duré près d'une heure et demie dans une bonne ambiance. Une occasion pour le jeune prodige du maloya de mesurer sa popularité dans son ile natale.