Retour en images du stage de natation de nos petits écoliers

A l’initiative du service des sports, des CPC (conseiller pédagogique de circonscription), des directeurs des écoles participantes, du personnel de la piscine de Plateau Caillou, et des parents d’élèves, la Ville de St-Paul a initié pendant les vacances de mai, un stage de natation pour les élèves de CM2 à la piscine de Plateau Caillou. 38 élèves se sont inscrits et ont pu bénéficier de l’encadrement de deux agents de la cellule des éducateurs de la ville. Ce stage a touché les élèves de niveau 1 et 2 du programme « savoir nager » qui comprend 5 niveaux d’apprentissage de la nage.Pour l’occasion, l’accent a été mis sur l’aspect ludique ainsi que sur l’apprentissage du crawl, du dos et de la récupération d’objets au fond du bassin.La fin du stage a été clôturée par une remise de diplôme délivrée aux enfants.Une belle initiative qui vient en complémentarité au projet « plan natation » dont l’objectif est de pouvoir offrir à tous nos jeunes une chance de réussite dans la pratique sportive.