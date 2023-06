Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Retour en images du concert des professeurs de musique à Lespas Leconte-de-LISLE Ce lundi 19 juin s’est déroulé à Lespas Leconte-de-LISLE, le concert des professeurs de musique des ateliers musicaux de la Ville en présence des élus de Saint-Paul.





Ces ateliers de pratique musicale sont implantés dans 7 écoles, réparties en 6 antennes : Saint-Paul, Bois-de-Nèfles, Plateau Caillou, Le Guillaume, La Saline et Saint-Gilles-les-Bains. L’objectif de l’équipe municipale est clair : promouvoir et favoriser l’accès à la culture et à l’éducation musicale pour chaque habitant de Saint-Paul, indépendamment de sa situation géographique ou socio-économique. “Année après année, nous ouvrons nos portes à une moyenne de 260 élèves, dès l’âge de 6 ans, afin de leur offrir une éducation musicale en percussion, piano, violon et guitare.



Depuis 2011, nous avons organisé pas moins de 8 840 séances collectives pour les élèves inscrits à ce magnifique programme, créant ainsi une symphonie remarquable de 106 080 séances d’éveil et d’initiation musicale au cours des 12 dernières années. Ces chiffres éclatants témoignent de notre succès indéniable. Je suis particulièrement fière d’annoncer qu’un ancien élève percussionniste a rejoint l’équipe de Davy Sicard, une consécration véritable pour notre programme”, a ajouté la première adjointe.



Les restitutions de cette semaine marquent une étape cruciale dans le parcours des élèves et de leurs professeurs, leur offrant l’opportunité de présenter le fruit de leur travail à la fin de cette année musicale. Avec courage et talent, ces jeunes, dès le début de leur initiation musicale, nous ont offert un concert des plus agréables. Nous remercions tous les professeurs de musique pour ce beau concert donné à Lespas ce lundi 19 juin : Vincent Bellec aux percussions, Nicolas Poligné à la guitare, Thierry Quiniou au piano, Jean-Jacques Rakotonirina au clavier et Pierre Salles au violon.



