Retour en images du concert de solidarité “Unis pour l’Ukraine”

Des milliers de personnes étaient réunies le 7 mai dernier au Parc Expobat pour le concert de solidarité “Unis pour l’Ukraine”. Afin de soutenir le peuple Ukrainien, l’Église 2.0 et le Secours Catholique Caritas France avec le soutien de la Ville de Saint-Paul, ont présenté le concert de solidarité “Unis pour l’Ukraine”. La Ville a tenu à mobiliser les services qui ont pris part à cette aventure en signe de solidarité. Présenté et animé par les humoristes Marie-Alice SINAMAN et Brice LIIE, ce concert solidaire s’est déroulée le samedi 7 mai au Parc Expobat dès 19h. Au programme de cette soirée, dont l’intégralité du tarif (sauf 1 euros de frais de billeterie) a été reversé au secours catholique Caritas Ukraine, des artistes incontournables de la scène réunionnaise. Mickaël POUVIN, Soan, Missty, Manu KDÉ, Meddy GERVILLE, Benjam, Léa NOËL, Audrey DARDENNE,… ont tous répondu présents sur la scène du Parc Expobat pour ce rendez-vous en hommage à l’Ukraine. Une soirée riche en émotions et en rebondissements avec la participation de Titi, Benji et Mika’H. Retour en images sur cette fantastique soirée.