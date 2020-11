A la Une . Retour en images au plus près de la journée marathon de Sébastien Lecornu à La Réunion

Le ministre des Outre-mer a bouclé en moins de 24 heures une journée marathon qui l'a vu atterrir à 9H40 à Gillot, constater l'étendue du sinistre au Maïdo entre 10H30 et midi, avant de regagner les bas pour participer en visioconférence au Conseil des ministres qui s'est déroulé à 10000 km de là, à Paris depuis le Palais de l'Elysée. Enfin, à 17 heures en préfecture, Sébastien Lecornu a assisté à la cellule opérationnelle réunissant tout ce que La Réunion compte d'acteurs institutionnels impliqués dans la gestion de crise de l'incendie du Maïdo. Découvrez ces moments non ouverts au public avec l'objectif de Serge Marizy : Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 10 Novembre 2020 à 18:47 | Lu 155 fois

A 9H40 à l'aéroport Roland Garros, le ministre arrive par un vol régulier de la compagnie Air austral :

Sans perdre de temps, il embarque dans un hélicoptère de la gendarmerie, direction le massif du Maïdo :

Le ministre peut évaluer par lui-même l'étendue du sinistre, depuis les airs :



Le chef d'Etat-major du SDIS, le colonel Dominique Fontaine dresse l'état des lieux au ministre depuis le PC du parking de la Messe situé en-deça du belvédère du Maïdo :



Le ministre rencontre tour à tour les élus de la commune de Saint-Paul (Huguette Bello), Emmanuel Séraphin du TCO, le sénateur Michel Dennemont, la députée de la circonscription Karine Lebon ou encore Cyrille Melchior du Département :









Sébastien Lecornu salue Sylvie Moutoucomorapoullé, vice-présidente de la Région en charge de l'aménagement du territoire, de la réserve marine et de la gestion du Parc national de La Réunion et aussi Eric Ferrère, récemment élu président du Parc national :



Sébastien Lecornu passe en revue quelques agents du SDIS, de l'ONF et du Parc national, présentés par leurs présidents ou directeurs respectifs. Au premier plan, le contrôleur général Hervé Berthouin du SDIS :

Ses annonces étaient très attendues. La presse s'est fait le relais des déclarations ministérielles depuis le parking de la Messe située à 1800 mètres d'altitude. C'était à midi ce mardi 10 novembre :



Changement de décor mais toujours un rythme soutenu dans l'après-midi. Après avoir assisté au Conseil des ministres par visioconférence, Sébastien Lecornu a assisté à la réunion de la cellule opérationnelle de préfecture (COP) réunissant les représentants du Conseil départemental, du SDIS, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, de l’Office national des forêts (ONF), du Parc national, de la Direction de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt (DAAF), de la Direction de l’environnement de l’aménagement et du logement (DEAL), de l’Agence régionale de santé (ARS), du Rectorat, de la mairie de Saint-Paul et de la mairie de La Possession. Une COP présidée par Jacques Billant, préfet de La Réunion, ici en discussion avec sa directrice de cabinet Camille Goyet :







