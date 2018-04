Retour en images : Meeting national d’athlétisme

La Région Réunion est heureuse de soutenir le Meeting National 2018 organisé par la Ligue Réunionnaise d’Athlétisme.

Cet événement s’inscrit comme une étape de préparation décisive pour nos athlètes locaux en vue de leur qualification pour les Jeux des Îles de l’Océan Indien en 2019. Il représente en cela une occasion incontournable de valoriser les nombreux talents sportifs réunionnais.



Ce rendez-vous montre une nouvelle fois que la destination Réunion a su devenir au fil des années une étape reconnue et appréciée pour l’organisation des compétitions nationales et internationales.



La présence des membres de l’équipe de France d’athlétisme à cette manifestation est un signe fort que nous avons souhaité encourager au travers d’une aide exceptionnelle. Ce soutien reflète notre engagement historique aux côtés de nos partenaires du mouvement sportif local.



La Région s’attache depuis 2010 à faire de La Réunion une plate-forme d’excellence sportive. Une orientation fondamentale de notre action qui se traduit aujourd’hui par la mise en œuvre d’un Institut Régional du Sport de l’Océan Indien. Ce grand projet régional permettra de promouvoir la pratique de haut-niveau, la coopération régionale et les valeurs du sport. Autant d’éléments qui auront toute leur place, j’en suis convaincu, à l’occasion de ce meeting d’athlétisme.



La Réunion, terre de champions !



Didier ROBERT

Président de la Région Réunion