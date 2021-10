Retour en images : La championne de boxe Anissa Meksen délivre ses précieux conseils

Les stages ont commencé ce matin avec la combattante de boxe thaïlandaise Anissa Meksen au Dojo de Champ-Fleuri. La multiple championne du monde de la discipline est dans le département pour un stage les 9 et 10 octobre 2021. L’occasion de découvrir l’une des plus grandes championnes françaises actuelles, toujours prête à transmettre sa passion.



Ce samedi, ce sont les débutants et débutantes qui ont reçu les conseils de la championne qui n’a pas lésiné sur son implication à montrer les bons gestes, les parades de coups et savoir bien se positionner pour contrer son adversaire.



Demain dimanche, de 9h00 à 12h00, ce seront les combattants confirmés qui recevront son enseignement.



Pour les amateurs de sports de combat, le nom d’Anissa Meksen est synonyme de championne d’exception. À 33 ans, la Nancéienne peut se targuer de posséder un palmarès de 119 combats pour 115 victoires. Surtout, elle est 18 fois championne du monde de boxe thaïlandaise, et possède 5 titres mondiaux en kickboxing et 3 en boxe française.