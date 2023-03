[Retour en images] L’EAIO sur scène au Kerveguen avec le groupe « The Rookies » !

L’EAIO, une véritable école des arts de la scène, a brillamment démontré son savoir-faire lors de la performance du groupe « The Rookies » donnée mercredi 22 février sur la scène du Kerveguen dans le cadre du projet « Le son du Bahut », un tremplin pour de nombreux artistes chapeauté par la Délégation Académique à l’Education Artistique et à l’Action Culturelle (DAAC).Le « Son du bahut » est une opportunité unique pour les jeunes artistes musiciens de La Réunion de se produire dans les conditions d’un live professionnel et de se faire connaître auprès du public et des professionnels. Après avoir été sélectionné par le KABARDOCK, « The Rookies », originaire de Saint-Paul/La Possession, est un groupe de jeunes adolescent(e)s musicien(ne)s né en septembre 2022 dans les studios de LÉSPAS, dans le cadre d’un atelier EAIO créé et drivé par Henry Duffour avec l’aide précieuse de Guilhem Perrot.Sur les reprises de James Arthur, Radiohead, … et des créations de compositions musicales, le groupe se réinvente au gré du temps et nous plonge dans un univers de sonorités pop, avec une posture de rock attitude qui donne envie de ne pas rester sur place !