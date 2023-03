[Retour en images] : De la création à l’émotion durant ces vacances de Mars

Un véritable voyage dans l’univers du manga, de l’"initiation et perfectionnement" où l’art du contouring et de la mise en couleur n’ont plus eu de secret pour aucun d’entre -vous.

Sur cette même période, d’autres participants ont pu vivre une toute autre expérience avec le stage "art et création". Ce fut pour l’occasion, une belle invitation à se recentrer sur soi-même, sur vos envies, vos expériences en sculptant de belles créations d’argile.

Pour aller encore plus loin, un atelier théâtre mis en place pendant ces vacances a permis aux petits et grands d’exprimer leur imagination et leurs émotions.