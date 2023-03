Retour en image sur la 5e édition de “L’odyssée des Ulis”

La 5ème édition de “L’Odyssée des Ulis” s’est déroulée ce jeudi 30 mars 2023 sur le stade de Grande Fontaine. Plus de 200 élèves, de 6 écoles avec une Unité Locale d’Inclusion Scolaire (ULIS) de la circonscription de Saint-Paul 1, ont pu participer à une vingtaine d’ateliers conçus et animés par la classe organisatrice de CM1 de M. Labbé de l’école élémentaire Jean Luc DALY ERAYA. Des enseignants irlandais, islandais, italiens et lituaniens étaient présents dans le cadre d’un échange Erasmus “réussir le défi de l’école inclusive”. Ils ont pu observer ces jeux et interagir avec les élèves. Un repas commun a été partagé le midi. Bonne humeur et musique étaient au rendez-vous. Une belle journée sous le signe de l’inclusion, du partage et de la solidarité en préparation de la semaine olympique et paralympique qui se déroulera du 3 au 8 avril 2024.

Bravo à tous les participants : les élèves des écoles Emile Hugot, les Chocas, Rocquefeuil, l’Hermitage les Bains, Carosse et DALY-ERAYA et les organisateurs (classe CM1 JLDE, circonscription de Saint-Paul 1)