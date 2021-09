A la Une . Retour du vent et de la pluie ce week-end

Météo France fait le point sur les prévisions météorologiques pour les prochains jours. Par NP - Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 à 18:10

"Le régime des alizés s'est progressivement intensifié en cours de journée et atteindra un pic ce week-end. Les vents turbulents vont revenir à la charge dès demain, pour souffler entre 60 et 70 km/h dans le Sud du département. En cours d'après-midi, les cumulus d'évolution diurne lâcherons quelques ondées sur les hauteurs du Nord-ouest, du Nord et sur le Piton de la Fournaise", explique Météo France.











SAMEDI 11



Le flux de Sud-Est se renforce et le vent souffle en rafales sur les côtes exposées avec des pointes entre 60 et 70 km/h sur le littoral de Sainte-Marie, entre 70 et 80 km/h sur la région de Saint-Pierre. Au lever du jour, le soleil domine sur l'ensemble du département puis peu à peu des nuages venant de la mer s'agglutinent sur le flanc Est du Volcan au cours de la matinée. Par la suite les nuages d'évolution diurne s'emparent de l'intérieur de l'île puis ils prennent la direction de la mer au cours de l'après-midi. Le ciel gris et couvert apparait alors menaçant. Quelques gouttes s'échappent sur les hauteurs du Nord-Ouest et le temps devient plus humide dans la région de Sainte-Rose en fin d'après-midi. Côté température, les maximales évoluent peu, avec 25 à 27 °c sur le littoral, 14°c au volcan et 18 à 21 °c dans les cirques.



Côté mer, elle est peu agitée à agitée et elle devient forte en fin de journée avec l'arrivée d'une houle modéré de sud-ouest sur le sud sauvage.



DIMANCHE 12



Notre département est soumis à un régime d'alizé humide. A l'est d'une ligne allant de Sainte-Clotilde au Cap Chevron, le ciel est très chargé et des averses de pluies sont observées. Le massif du Volcan, les Plaines de l'Est connaissent des pluies plus marquées. Une accalmie se fait sentir en cours d'après-midi mais la fin de journée est à nouveau bien grise.

Sur l'Ouest, la matinée est bien agréable puis les nuages de pentes se développent notamment de Saint-Paul à l'Etang-Salé. Quelques averses s'invitent au programme.



Le vent d'Est est vigoureux, rafales de 60 à 70 km/h sur les bordures nord et sud, le massif du Volcan et les Plaines de l'Est.



Deux houles côtoient nos littoraux, une australe de sud-sud-ouest 2 m et une d'alizé de 2.5 m.