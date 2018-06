Retour du surf aux Roches Noires et à Boucan : Une "bonne nouvelle" pour la ligue de surf

Le surf bientôt de retour à Boucan Canot et aux Roches Noires . Soit deux sites supplémentaires qui permettront l'organisation de compétitions. Au total 6 spots accueilleront les surfeurs pour des sessions sécurisées par des vigies requins. Un dispositif de vigie renforcée qui permettra la création de 24 emplois, en partie subventionnés par la Région Réunion.Les sessions auront ainsi lieu de 9h à 15h sous la surveillance des vigies requin, de bateaux équipés de caméras et de drone. Le risque requin étant accru durant l’hiver austral, "la première des priorités reste la sécurité des personnes", explique Eric Sparton, président de la Ligue réunionnaise de surf."Le matin, les responsables d'équipe et les vigies iront mesurer la qualité et la visibilité de l'eau pour savoir si on peut se déployer. On va choisir le site le plus adapté. Cela nous permet d'avoir un panel de vagues supplémentaire", précise-t-il.