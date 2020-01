A la Une .. Retour du grand bleu ce mardi matin, le thermomètre remonte, nuit un peu plus fraîche

Prévisions pour le mardi 07 Janvier

Retour du grand bleu au réveil. Mais des averses sont probables l'après midi dans les hauts et sur la moitié Est.



➡️ Ce matin: le grand bleu est revenu plus franchement et plus rapidement qu'anticipé. Tous les sommets s'exposent fièrement au soleil et même la région de Sainte Rose n'est pas en reste.



Dans le courant de la matinée les nuages commencent leur travail de sape sur les pentes et dans l'intérieur mais l'impression de beau temps prédomine encore largement.



➡️ L'après-midi le gris reprend temporairement la main dans les hauts et l'intérieur. Il produit des averses plus fréquentes sur les pentes de la moitié Est avec des débordements localisés sur le littoral Est et Nord-Est.



Des éclaircies résistent à Cilaos, Mafate et au Maïdo alors que le ciel est plus bouché ou même pluvieux au volcan.



Le temps reste clément sur les plages de l'Ouest et du Sud.



🎏 Les vents sont faibles en général.



🌊 La mer est peu agitée. Les filets de protection autorisant la baignade sont installés aux Roches Noires et à Boucan.

Notons toutefois qu'elle est moins favorable entre Saint Joseph et Sainte Rose en passant par Saint Philippe.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont à nouveau légèrement supérieures aux normales de Janvier.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h44 le 08 -- Coucher du soleil : 19h03 le 07



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 31 Saint Paul 31 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 28 Colimaçons 26 Les Makes 26 Saint-Louis 32 Pierrefonds 31 Saint Philippe 30 Sainte Rose 31 Saint Benoit 31 Saint André 32 Volcan 20 Maïdo 19 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 24 Cilaos 27 Salazie 26

Pluies des dernières 24heures dans les stations de METEO FRANCE

Analyse de la situation de surface



Prévisions pour la nuit du 07 au 08 Janvier

Quelques entrées maritimes sur le Sud-Est peuvent donner quelques averses vers Sainte Rose ou sur le Sud sauvage.

Des températures minimales en baisse dans les hauts.



🎏 Le vent est généralement faible.



🌊 La mer est peu agitée à agitée avec toujours une petite houle de Sud-Est.



🌡️ Les températures minimales sont comprises entre 7 et 10 ° au volcan et au Maïdo et baissent un peu par rapport aux nuits précédentes dans les hauts de l'île.

