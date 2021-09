Economie Retour du dispositif PassKdo® "1 acheté = 1 offert" pour accompagner la reprise touristique

L’Ile de La Réunion Tourisme et la Région Réunion annoncent le retour du dispositif PassKdo® "1 acheté = 1 offert" pour accompagner la reprise touristique. Par N.P - Publié le Lundi 20 Septembre 2021 à 16:46

Après 18 mois de crise Covid qui a fortement fragilisé l’activité économique et touristique - et alors que la situation sanitaire de l’île se stabilise - l’Ile de La Réunion Tourisme et la Région Réunion annoncent le retour du dispositif PassKdo® "1 acheté = 1 offert" pour accompagner la reprise.



Le principe est simple : un chèque cadeau d’une valeur de 50 € ou de 100€ acheté = un chèque cadeau de la même valeur offert !



L’achat d’un PassKdo® donne accès à l’ensemble des prestataires touristiques affiliés à la plateforme régionale de réservation. Il permet l’achat de plus de 600 produits touristiques à La Réunion : hôtels, chambres d’hôtes, locations de vacances, gîtes de randonnée, campings, loisirs sportifs ou culturels… découvrez des hébergements ou activités qui vous feront vivre une expérience unique au cœur de l’île intense !



Il s’agit d’un dispositif d’incitation à la consommation locale : il a déjà fait ses preuves dans le cadre des dernières crises qui ont impacté l’île et qui ont vu les Réunionnais être les premiers acteurs de la relance en allant redécouvrir leur territoire.



Le PassKdo® est disponible en exclusivité auprès de la plateforme régionale de réservation : en ligne, sur reunion.fr/reserver, dans les offices de tourisme et par téléphone au 02 62 90 78 78. Profitez des conseils des experts du réseau institutionnel du tourisme pour préparer vos prochaines escapades. Le dispositif est ouvert à tous, dans la limite des stocks disponibles. La date limite d’achat est fixée au 31 décembre 2021 pour une utilisation avant le 31 mars 2022.*



Le retour de ce dispositif PassKdo® « 1 acheté = 1 offert » intervient dans un contexte d’accompagnement de la reprise de l’activité. À l’échelle nationale, le mois d’octobre s’annonce déterminant pour préparer la haute saison touristique de fin d’année. La Réunion sera présente du 5 au 8 octobre à Paris sur le salon des professionnels du tourisme IFTM Top Resa et le vivre-ensemble réunionnais sera à mis l’honneur dans le cadre de l’exposition du photoreporter réunionnais Jérome Gence. Parallèlement, l’Ile de La Réunion Tourisme prépare le redémarrage de ses campagnes de communication en France métropolitaine pour accompagner la remise en commercialisation de la destination auprès de l’ensemble de ses réseaux de distribution partenaires.



*Offre non remboursable et non cumulable avec tout autre dispositif





