Retour du KFC à La Réunion le 10 novembre

Une nouvelle chaîne de restauration rapide s'installe à La Réunion. La marque KFC (Kentucky Fried Chicken), originaire des Etats-Unis, sera de nouveau présente sur notre île. Une première tentative dans les années 1990 avait été infructueuse à Saint-Denis.



Le KFC s'installe d'abord au Port, mais des restaurants devraient ensuite s'implanter à Saint-Pierre, à Saint-Paul et à Saint-Denis.









On rappelle qu'il est conseillé de manger 5 fruits et légumes par jour.