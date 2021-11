Retour des mesures anti-Covid : La situation à La Réunion

Point sur la situation sanitaire



Le nombre de cas positifs augmente sans interruption depuis le samedi 23 octobre 2021, avec une accélération sur les 7 derniers jours, ce qui porte désormais le taux d’incidence à plus de 160/100 000 habitants , alors que nous étions au taux de 26/100 000 il y a un mois.



Les autres indicateurs (taux de positivité et taux de reproduction du virus) sont eux aussi en nette augmentation.



Les premiers impacts de cette reprise épidémique sont désormais perceptibles sur le système hospitalier, avec un doublement en une semaine des admissions en réanimation et en médecine Covid pour des patients essentiellement non vaccinés.



En réponse à cette dégradation de la situation sanitaire, le préfet de La Réunion rappelle l’absolue nécessité de maintenir les gestes barrière en toutes circonstances et prend de nouvelles mesures de protection face au virus.