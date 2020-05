Communiqué Retour des étudiants réunionnais par LADOM : Une "demi-mesure fondamentalement inégalitaire LADOM a, hier, fait le point sur les conditions de prise en charge des billets d’avion pour le rapatriement des étudiants réunionnais de métropole. Seuls ceux relevant du "Passeport pour la mobilité études" bénéficieront d’une aide. Une "demi-mesure fondamentalement inégalitaire, faussement humaniste et résolument insuffisante", réagit la députée de La Réunion, Nadia Ramassamy. Son communiqué :

"À la suite de nombreuses alertes des parlementaires ultramarins, des élus locaux et des associations étudiantes, Madame la Ministre des Outre-mer Annick Girardin a, enfin, pris la mesure du désarroi des étudiants ultramarins actuellement confinés dans l’hexagone.



En effet, samedi 2 mai, dans un courrier à destination des étudiantes et des étudiants ultramarins, la Ministre détaillait les mesures d’aides annoncées par le Président de la République lors de son allocution du 13 mai dernier.



Au début de la crise sanitaire et de la mise en place des mesures de confinement, le Ministère des Outre-mer a non seulement tardé à prendre conscience des difficultés économiques, sociales et psychologiques des plus de 30 000 ultramarins qui étudient dans l’hexagone, mais a également incité ces étudiants à rester dans l’hexagone.



Aujourd’hui, le Ministère annonce que les étudiants pourront retourner dans leurs territoires d’origine, mais le voyage sera pris en charge, uniquement pour les bénéficiaires du "passeport pour la mobilité études" de LADOM.



Cette demi-mesure est fondamentalement inégalitaire, faussement humaniste et résolument insuffisante au regard de la situation que vive toutes les forces vives de ces territoires.



Ainsi, je demande au Ministère des Outre-mer de réviser l’octroi de cette aide afin que tous puissent en disposer." Aurélie Hoarau Lu 63 fois