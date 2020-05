A la Une ... Retour des étudiants en outre-mer : Premiers vols après les quatorzaines

Les étudiants ultramarins pourront enfin rentrer chez eux. Le ministère des Outre-mer annonce ce jeudi le départ des premiers vols après les quatorzaines effectuées dans l’Hexagone. Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 28 Mai 2020 à 17:25 | Lu 328 fois





Un couloir sanitaire a été mis en place afin d’assurer une sécurité maximale aux étudiants durant tout leur trajet vers l’avion. Un test est effectué et la température de chaque étudiant est contrôlée avant l’embarquement. Si le test est positif, l’étudiant concerné est réintégré dans un centre dédié pour effectuer une nouvelle quatorzaine. Pour le vol mixte vers La Réunion, il est prévu un dispositif permettant de maintenir la séparation entre les passagers "classiques" et les étudiants réunionnais.



Opérés par Air France, Air Austral et Air Saint-Pierre à des conditions avantageuses, les vols auront lieu de la manière suivante :



- Le premier vol sera composé de 263 personnes dont 103 Martiniquais et 160 Guadeloupéens. Le décollage a eu lieu ce jour à 13h20, arrivée prévue en Martinique à 16h et en Guadeloupe à 18h15 (heures locales).



- Un vol vers la Guyane affrété par le CNES transportant 29 Guyanais est prévu le vendredi 29 mai. Le décollage est prévu à 10h40, l’arrivée est prévue à 14h40 (heures locales).



- Un vol vers Saint-Pierre-et-Miquelon transportant 75 Saint-Pierrais et Miquelonnais est prévu le samedi 30 mai dans le cadre de la délégation de service public. Le décollage est prévu à 16h, l’arrivée est prévue à 18h30 (heures locales).



Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur