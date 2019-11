Retour des éclaircies dimanche

Publié le vendredi 15 Novembre à 19h15



Les étoiles restent bien cachées cette nuit. Le ciel des régions Ouest et Sud précipite peu mais est très nuageux.



Sur la moitié Est et plus temporairement sur le Nord les averses faibles à modérées rythment la nuit.



🎏 Le vent est sensible sur le Sud sauvage et sur le Nord. Il rentre en cours de nuit sur le Nord-Ouest et dans la région de Saint Philippe.



🌊 La mer est favorable de la Pointe des Aigrettes à Saint Joseph. Ailleurs elle est agitée à forte.