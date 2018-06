Retour de mission du vice-président Daniel Gonthier à Madagascar

La coopération régionale, source d’opportunités pour La Réunion



Le Vice-président du Département, délégué à la coopération régionale, Daniel Gonthier a tenu ce matin à l’issue de la Séance plénière du 25 juin, un point presse afin de faire le point sur sa récente mission à Madagascar.



Il a, au préalable, rappelé que l’enjeu pour la Collectivité était de maintenir ses engagements afin de démontrer que la coopération régionale est source d’opportunités. Celles-ci portent sur la valorisation de l’expertise de La Réunion, le rayonnement de la France (La Réunion), sans oublier l’insertion professionnelle des jeunes qualifiés à travers la mobilité et l’appui à la francophonie. Concernant ce dernier point, ce sont plus de 200 Réunionnais depuis 2008 qui ont pu avoir une expérience professionnelle dans ce programme mis en œuvre en lien avec le CNARM et cofinancé par l’Union européenne.



La mission du Vice-président à Madagascar du 18 au 21 juin a démontré la pertinence et la portée de l’action de la Collectivité dans le domaine de l’appui à la francophonie et les développements possibles. Dans le prolongement de la signature d’un accord cadre le 5 mars dernier lors des Assises de la coopération décentralisée franco-malgache, l’objectif de cette mission a été axé sur la mise en œuvre du programme d’appui au français, développé notamment en lien avec le Ministère de l’Education Nationale malgache et l’ambassade de France. « Une action phare développée depuis 2013, l’implantation dans 8 lycées publics de clubs de français animés par des volontaires du Département, soit 16 animateurs » a indiqué Daniel Gonthier ajoutant « qu’actuellement, nous procédons au recrutement de 8 CUI et de 8 Volontaires au service civique. Nous soutenons également les échanges réciproques avec l’accueil de lycéens lauréats de la compétition de langue française ainsi que l’organisation de stage de perfectionnement en français au CIEP du Tampon pour les professeurs de français malgaches tuteurs ».



Les perspectives de travail sont importantes avec, conformément aux orientations de l’Etat au travers du discours du Président de la République en mars dernier sur la francophonie, le Département soutiendra la formation des instituteurs malgaches et développera le volontariat du service civique international. « Nous travaillons actuellement à la signature d’un accord-cadre avec l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) afin de mettre à disposition un réunionnais au bureau régional basé à Antananarivo et d’ouvrir aux jeunes réunionnais du programme de volontariat OIF » a conclu le Vice-président.