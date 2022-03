Retour de la pluie cet après-midi

Le bulletin du jour :



Après une nuit parfois bien arrosée sur l'Est du département, les averses s'estompent peu à peu.



Partout ailleurs, le début de journée est lumineux et agréable. Au fil des heures, les pentes deviennent de plus en plus nuageuses et le ciel se couvre dans les Hauts.

A la mi-journée, les premières averses se développent dans les hauts de l'Ouest et du Sud-Ouest et prennent peu à peu de l'importance.



L'après-midi, alors que les éclaircies dominent sur le littoral de Saint-Denis à Sainte-Rose en passant par Saint-Benoît, le temps est beaucoup plus humide dans l'intérieur et sur l'Ouest. En effet, les averses modérées, localement fortes, concernent l'ensemble des Hauts mais aussi la façade Ouest de l'île par débordement. Ce temps humide persiste ensuite jusqu'en soirée.



Les températures maximales atteignent en journée les 30 à 32°C sur le littoral, 18 à 20°C au Maïdo et au Volcan et 24 à 26°C dans les cirques.



Le vent de secteur Est à Nord-Est, est modéré sur les côtes Nord-Ouest et Sud-Est . Les brises dominent de la Pointe des Aigrettes à Saint-Pierre.



La mer est agitée au vent par une houle d'alizé comprise entre 1,50 et 2 mètres. Elle est belle à peu agitée dans l'Ouest.