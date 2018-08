<<< RETOUR CIVIS

Retour de la course Cyclo CIVIS

Le 19 août prochain, l’association Cyclo CIVIS donne rendez-vous aux passionnés de vélo pour la fameuse course entre Saint-Louis et Cilaos. Deux formats sont proposés cette année : une course de 40 km ouverte à tous avec un profil plat et facile entre Saint-Louis et Saint-Leu, et une autre plus longue de 80 km, avec la mythique montée de Cilaos, réservée aux habitués et à partir de 15 ans.



Itinéraire 40 km



Départ : Saint-Louis Bel Air Avenue de la Résistance, rond point du Gol, RN 2001, direction L'Etang-Salé, à gauche route des Sables jusqu’au rond point de l’hôtel le Floralys, à droite avenue de l’Océan, à gauche direction Saint-Leu par l’ancienne route, demi tour à la Pointe au sel Saint-Leu, même itinéraire jusqu’à St-Louis.

Arrivée : Saint-Louis Bel Air Avenue de la Résistance.



Itinéraire 80 km



Départ fictif : Saint-Louis Bel Air Avenue de la Résistance, rond point du Gol, RN 2001, direction L'Etang- Salé, à gauche route des Sables jusqu’au rond point de l’hôtel le Floralys, à droite avenue de l’Océan, à gauche direction St-Leu par l’ancienne route, demi tour à la Pointe au sel Saint-Leu. Départ réel, même itinéraire jusqu’à St-Louis avenue de la Résistance, au rond point à droite Rue de Bel Air direction La Rivière, RN 5 Route de Cilaos.

Arrivée au stade de CILAOS.



Tous les types de vélo sont autorisés. Un repas sera servi à l'arrivée des participants avec, en cadeau, une gourde de vélo et un T-Shirt. Au cours de cette journée, de nombreuses animations et démonstrations seront proposées pour les petits et les grands.





