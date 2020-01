Retour de l'été et de l'alizé, quelques averses dans les hauts cet après midi, tendances weekend

➡️le soleil matinal est peu partageur, seuls quelques bancs de nuages d'altitude s'invitent.le blanc et le gris grignotent du terrain au dessus des pentes.➡️malgré l'omniprésence de la couverture nuageuse dans les hauts et l'intérieur les averses sont isolées peut-être plus probables sur les versants du volcan. Quelques jardins des hauteurs de la Possession ou de Saint Leu seront éventuellement chanceux.Les éclaircies ne sont pas négligeables dans les cirques. Le soleil est têtu au dessus de 2000m.Le temps reste lumineux et plus chaud qu'ailleurs sur les plages de l'Ouest et du Sud-Ouest et sur la côte Nord-Nord-Est .s'établit en journée et souffle en rafales de 60/70km/h sur le Sud et le Sud-Ouest jusqu'au Sud de Saint Gilles et du Nord de Sainte Rose au chef-lieu avec un maximum près de Gillot.🌊 La mer est agitée par l'alizé.La température du lagon est voisine de 28°.sont majoritairement proches des normales de Janvier. Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h00 le 01 --19h01 le 31🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1014.2