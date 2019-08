A la Une ... Retour de l'alizé, le temps devient plus humide Lundi et Mardi, la houle s'amortit lentement Le beau temps persiste sur les plages de l'Ouest

2019 AOUT 19 10h00 REUNION



Bonjour toutes et tous!



Comme prévu l'alizé est de retour et pousse des nuages et des averses vers les régions Sud-Est de l'île.



La houle s'amortit lentement sur les côtes Sud et Ouest avec des vagues de 4m encore observées en journée puis de 3m la nuit prochaine.

La vigilance FORTE HOULE par Météo France est effective depuis Dimanche à 16 heures .





TENDANCES POUR LE 19 AOUT A LA REUNION:



Voir la vidéo en bas de page avec cartes, animations satellites, vidéo depuis les Roches Noires et commentaires.



1: le soleil domine largement ce matin. Cependant des nuages frappent à la porte du quart Sud-est de l'île.



Le littoral entre Saint Joseph et Sainte Rose, les hauts du Sud Sauvage et les versants du volcan sont les régions les plus exposées. Le ciel devient nuageux avec des averses occasionnelles d'ici la fin de matinée et cet après midi sur ces régions.

De temps à autre les nuages se fraient un chemin jusque Saint Benoît ou Saint Pierre.

Les averses deviennent plus fréquentes en soirée.



Le ciel du volcan devient de plus en plus nuageux d'ici cet après midi avec des averses passagères plus fréquentes en soirée. Il y fera sensiblement plus frais qu'hier d'autant que des rafales de vent seront observées cet après midi.



Sur le reste de l'île le soleil matinal perd progressivement du terrain car l'ennuagement progresse. Il épargne cependant les plages de l'Ouest où le beau temps persiste toute la journée.

Les températures maximales les plus douces voyageront entre 26° sur Saint Denis et 28° à Grand Fond/Saint Gilles.



Les rafales gagnent progressivement en vélocité dans la journée avec des valeurs de 60km/h attendues cet après midi vers Gillot, Sainte Rose, Pierrefonds et vers l'Etang Salé.



La houle atteint encore 4 mètres dans le courant de la journée puis 3m la nuit prochaine.



2: TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU LUNDI 19 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE ET DE METEOR OI :



SAINT DENIS: Maximum de 25/26° Celsius



LE PORT : Maximum de 27° Celsius



GRAND FOND: Maximum de 28° Celsius



SALINE: Maximum de 26/27° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 25° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 25° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 22/23° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 23/24° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 25° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 25° Celsius



VOLCAN: Maximum de 13° Celsius



MAIDO: Maximum de 14° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 16° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 18° Celsius



CILAOS: Maximum de 22° Celsius



SALAZIE: Maximum de 19° Celsius



Sur ce permettez moi de vous souhaiter un excellent début de semaine.



Cheers,

