La grande Une Retour de Gérard Govindamal dans le box des accusés pour un procès hors-normes





L'ancien patron du Blue Angel avait déjà été condamné à 15 mois de prison en septembre 2016 pour complicité de vol aggravé



Gérard Govindamal avait de nouveau été envoyé en prison en avril 2017 pour des faits de vols dans des anciennes affaires, avec des peines qui restaient à être aménagées.



En mai 2017, il est mis en examen, tout comme sa compagne, pour escroquerie, extorsion de fonds et vol dans l'affaire dite du snack-bar du front de mer de Saint-Pierre. Le couple avait fait pression sur la gérante de ce snack afin de lui racheter le commerce dans des conditions particulièrement avantageuses.



Aujourd'hui, c'est sur le volet financier de ses activités que Gérard Govindamal est de nouveau convoqué par le tribunal correctionnel sudiste, et notamment pour s'expliquer sur l'affaire du snack.



Il encourt une peine de 5 ans de prison. Gérard Govindamal fait de nouveau face à la justice . Le sulfureux homme d'affaires saint-pierrois est convoqué ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour s'expliquer sur plusieurs délits financiers commis entre 2013 et 2015. 11 autres personnes seront dans le box des accusés pour ce procès qui se tiendra sur deux jours.L'ancien patron du Blue Angel avait déjà été condamné à 15 mois de prison en septembre 2016 pour complicité de vol aggravé dans l'affaire dite des coffres-forts . Ayant déjà effectué 9 mois derrière les barreaux, il était ressorti libre du tribunal grâce au jeu des remises de peines. Ses complices dans cette affaire avaient écopé entre 6 mois et trois ans de prison ferme.Gérard Govindamal avait de nouveau été envoyé en prison en avril 2017 pour des faits de vols dans des anciennes affaires, avec des peines qui restaient à être aménagées.En mai 2017, il est mis en examen, tout comme sa compagne, pour escroquerie, extorsion de fonds et vol dans l'affaire dite du snack-bar du front de mer de Saint-Pierre. Le couple avait fait pression sur la gérante de ce snack afin de lui racheter le commerce dans des conditions particulièrement avantageuses.Aujourd'hui, c'est sur le volet financier de ses activités que Gérard Govindamal est de nouveau convoqué par le tribunal correctionnel sudiste, et notamment pour s'expliquer sur l'affaire du snack.Il encourt une peine de 5 ans de prison. NP Lu 460 fois