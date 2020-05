Revenir à la Rubrique CIVIS Retour aux horaires habituels dans les déchèteries





• du lundi au samedi, de 8h00 à 18h00, en journée continue

• les déchèteries seront fermées les dimanches et les jours fériés.



Les déchèteries seront ouvertes uniquement du lundi au vendredi de 8h à 12h.



Les déchèteries seront fermées les samedis, dimanches et les jours fériés.

Des mesures relatives au respect des gestes barrières et à la distanciation physique ont été prises et devront être scrupuleusement respectées par les usagers des déchèteries. Le port d’un masque est fortement recommandé.



Il est également rappelé que les déchets issus de l’utilisation des masques (chirurgicaux et autres), gants, mouchoirs jetables, lingettes, etc., présentent un risque infectieux important et qu’ils doivent être mis dans des sacs fermés, puis déposés dans le bac vert collecté en porte à porte selon votre calendrier.

Ils ne seront pas acceptés en déchèteries.



