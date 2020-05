A la Une . Retour à l’école pour les marmailles dans 8 communes ce lundi Le déconfinement progressif se poursuit à La Réunion avec le retour en classes d’un certain nombre élèves de maternelle, primaire et collège ce lundi. Seules 8 communes de La Réunion sur 24 ont accepté de rouvrir leurs établissements qui accueillent désormais les marmailles selon un protocole sanitaire strict. Les enfants de Trois Bassins devront patienter une semaine supplémentaire. Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 18 Mai 2020 à 09:10 | Lu 388 fois

Les marmailles de Saint-Denis, La Possession, Les Avirons, L’Entre-Deux, Cilaos, Petite-Ile, Sainte-Rose, et de Salazie reprennent le chemin de l’école ce lundi, après deux mois passés sans voir leurs petits camarades. Ceux de Trois-Bassins devront attendre la semaine prochaine, le 25 mai.



Quant aux autres écoliers de l’île, ils pourraient ne pas fouler la cour de récréation avant la rentrée scolaire d’août, les 15 autres communes ayant décidé qu’elles ne rouvriront pas leurs écoles de sitôt.



Ainsi, huit communes de La Réunion ont accepté d’ouvrir leurs écoles ce lundi 18 mai et d’appliquer le protocole sanitaire recommandé par le ministère, et qui repose sur le maintien de la distanciation physique, l’application des gestes barrière, la limitation du brassage des élèves, le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels, et la formation, l’information et la communication.



Tous les enfants ne seront pas accueillis en même temps pour limiter le nombre d’élèves par classe et certains pourront continuer l’apprentissage à la maison comme cela s’est fait pendant la période de confinement.



