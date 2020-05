Société Retour à l’école le 9 juin pour les élèves de CP et CM2 à St-Benoît

20 écoles primaires et élémentaires de Saint-Benoît vont rouvrir leurs portes. Les écoles maternelles resteront quant à elle fermées. Voici le communiqué de la municipalité :

La commune de Saint-Benoît, en étroite collaboration avec l’Académie de la Réunion, s’est organisée pour une réouverture des classes de CP et CM2 en demi-journées (le matin uniquement), à compter du mardi 09 juin. Au total, 20 écoles primaires et élémentaires vont rouvrir leurs portes. Les écoles maternelles resteront fermées.



Un travail important de coordination et d’organisation a été nécessaire pour permettre la mise en place rigoureuse du protocole sanitaire dans les établissements scolaires concernés.



Aussi, la municipalité a déployé des moyens importants pour garantir la sécurité sanitaire des élèves, du personnel communal et des enseignants dans chacune des écoles :



- Fléchage et marquage au sol (cour, coursives, classes, sanitaires…)

- Vérification et équipement des points d’eau pour le lavage des mains

- Installation de distributeurs de savons et d’essuie-tout

- Mise à disposition de gel hydroalcoolique pour les enseignants et le personnel communal

- Formation du personnel communal aux gestes barrières et au protocole de désinfection des locaux



Les enseignants et le personnel communal amenés à encadrer les enfants seront obligatoirement équipés d’un masque et astreints aux gestes barrières.



Point sur les modalités de reprise des cours :



- La pré-rentrée des enseignants aura lieu le lundi 08 juin.

- Ouverture en demi-journées des écoles primaires et élémentaires (accueil des élèves de CP & CM2 uniquement, le matin).

- Conformément aux recommandations nationales, les enfants seront accueillis par groupe de 15. En fonction de la configuration des salles de classe, ce nombre pourra être revu à la baisse dans certaines écoles afin de faire respecter le protocole sanitaire.

- Côté restauration, un repas froid sera offert aux enfants avant leur départ.

- Le transport scolaire sera également assuré par la Cirest.

- Compte tenu des contraintes, le périscolaire ne sera pas assuré.



Cas particuliers : enfants des personnels indispensables et ceux dont les deux parents travaillent



Les enfants des personnels indispensables devront rejoindre leur école initiale et suivre les cours en demi-journée. Si la capacité d’accueil de l’école le permet, l’ouverture de classes d’autres niveaux pourra être envisagée pour ces enfants et ceux dont les deux parents travaillent. La demande est à effectuer sur le site internet de l’Académie de la Réunion. Une sélection sera faite par le Rectorat.



Arrivée et départ de l’école



Pour éviter un nombre trop grand de parents à l’entrée et à la sortie des écoles, les arrivées et sorties pourront être échelonnées. La direction de l’école est chargée de donner les modalités aux familles.



Les déplacements et espaces



Les sens de circulation dans les bâtiments, coursives et cours de récréation ont été aménagés afin de limiter le risque de croisement des élèves avec une signalétique spécifique. Toujours pour limiter les croisements, les temps de récréation seront adaptés.



Maintien de la continuité pédagogique



Enfin, pour les enfants qui ne reprendront pas le chemin de l’école, le travail scolaire à distance sera bien évidemment maintenu.







