Retour à la normale des lignes de bus CARSUD à partir du 11 mai 2020

Revenir à la Rubrique CASUD Retour à la normale des lignes de bus CARSUD à partir du 11 mai 2020 ​Le Président de la CASUD et les maires des communes membres (l’Entre-Deux, Saint-Joseph, Le Tampon et Saint-Philippe), ont le plaisir d’annoncer à la population le retour à la normale des lignes de bus du réseau CARSUD aux horaires habituels, à partir de ce lundi 11 mai.

Cette reprise se fera bien entendu dans le strict respect des gestes barrières afin de protéger les usagers et les conducteurs de bus :



- Limitation du nombre de personnes maximum par bus afin de respecter les distances minimales entre chaque passager (20 personnes dans les grands bus, 10 dans les petits bus et 4 dans les navettes du centre-ville),



- Port du masque obligatoire,



- Validation d’un titre de transport, à chaque montée, acheté avant d’entrer dans les bus. La vente ne pouvant plus être assurée à bord par les conducteurs.



Le Président de la CASUD et les Maires de communes membres, vous remercient pour votre compréhension et votre engagement dans la lutte contre le coronavirus.





Dans la même rubrique : < > CARSUD: Rétablissement des horaires du 4 au 9 mai 2020 Réouverture des déchèteries aux particuliers