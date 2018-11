Retards de livraison des Airbus A330-900 Neo à Air Mauritius

Airbus est actuellement confronté à des retards de livraison de ses A330-900 Neo en raison des difficultés de Rolls Royce à livrer dans les temps les réacteurs.Si la livraison du premier exemplaire à TAP Portugal n'est plus qu'une affaire de jours, nous apprend le journal La Tribune , Airbus ne pourra livrer que "quelques exemplaires" d'ici la fin de l'année.De fait, tout le calendrier de livraison est décalé et c'est ainsi, par exemple nous dit le journal, "qu'Air Mauritius, qui devait recevoir initialement ses deux premiers A300-900 en septembre et en octobre, les recevra en fait, selon des sources internes, qu'en février et en avril".Un de ces deux A330-900 Neo devait desservir la Réunion.